В Непале близ Эвереста 2 тысячи человек застряли в аэропорту на 5 дней

В Непале с понедельник не могут вылететь около 2 тыс. человек, в том числе, иностранные любители-альпинисты и их проводники, из аэропорта Лукла, расположенного рядом с Эверестом, из-за сильного тумана.

Местные отели переполнены, а провизия - на исходе. Многие все 5 дней вынуждены спать в своих палатках и спальных мешках вокруг аэропорта, сообщает BBC.

Город Лукла расположен на высоте почти 3 км и считается перевалочным пунктом для туристов, направляющихся в окрестности Эвереста. Там нет автомобильной дороги, но есть небольшой аэропорт.