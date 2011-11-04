В Москве загорелись бытовки между Ярославским и Ленинградским вокзалами

В Москве в пятницу вечером загорелись бытовки между Ярославским и Ленинградским вокзалами. Источник в правоохранительных органах сообщил, что площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

На место инцидента выехали пять пожарных расчетов. Есть угроза взрывов газовых баллонов, передает "Интерфакс".

Уточняется, что возгорание произошло по адресу Комсомольская площадь, дом 3/32.