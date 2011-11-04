Краснодарский аэропорт, закрытый с утра из-за тумана, заработал наполовину

Аэропорт Краснодара, который был закрыт с утра пятницы из-за густого тумана, начал работать "на вылет пассажиров", сообщила пресс-служба ООО "Базэл Аэро", которое управляет аэропортами в крае.

"В настоящее время задержанные рейсы один за другим разлетаются по направлениям", - говорится в пресс-релизе, сообщает РИА Новости.

Всего из-за непогоды было задержано на вылет девять рейсов и более 500 пассажиров. Три рейса, которые следовали в Краснодар, были перенаправлены на запасной аэродром аэропорта Сочи. Аэропорт был закрыт примерно с 05.00 до 13.00 мск.