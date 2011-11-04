20-летний ставрополец в конвойной комнате суда за хулиганство поплатился жизнью
4 ноября 2011, 19:23 [ «Аргументы Недели. Ставрополь» ]
В Ставрополе проводится доследственная проверка по факту смерти административно задержанного за хулиганство 20-летнего молодого человека в здании мировых судей.
Во вторник в конвойной комнате здания мировых судей в столице края скончался ставрополец, доставленный сотрудниками полиции для рассмотрения материала об административном правонарушении по факту совершения им мелкого хулиганства.
"По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти мужчины явилась алкогольная кардиомиопатия", сообщает Следственный комитет РФ на сайте ведомства.
Проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.