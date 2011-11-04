В варшавском аэропорту Окенче опять аварийно сел Boeing

В Варшавском аэропорту Окенче в пятницу совершил экстренную посадку Boeing 737. Самолёт польской авиакомпании LOT направлялся в Брюссель, однако был вынужден вернуться в аэропорт Окенче.

По предварительным данным, пилоты запросили посадку после того, как на стекле своей кабины обнаружили трещину.

Самолет садился в условиях густого тумана, который на несколько часов парализовал работу аэропорта, передает РСН со ссылкой на польские СМИ.

Это второй за последние дни инцидент в аэропорту Окенче. 1 ноября там аварийно сел Boeing 767, летевший из США. Он приземлился без шасси, во время посадки загорелся двигатель. Никто из 230 пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за аварии аэропорт не работал двое суток.