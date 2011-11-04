Состояние россиян, отравившихся в Египте, не вызывает у медиков опасений

Состояние российских туристов, отравившихся на отдыхе в отеле "Султан-Бич" на египетском курорте в городе Хургада, не вызывает у медиков опасений. Об этом заявили в российском консульстве.

В настоящее время в Хургаде находятся сотрудники посольства, которые специально выехали для оказания на месте необходимой поддержки туристам, передает Радио "Маяк".

Случаи отравления примерно 50 россиян были отмечены 31 октября, а также 1 и 2 ноября. Сразу после того, первые из них обратились к администрации гостинцы и туроператору, были предприняты все необходимые меры по лечению россиян.

"АН" сообщали, что у россиян в отеле "Sultan Beach" был диагностирован острый гастероэнтерит.