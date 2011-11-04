В Китае произошел взрыв на шахте, погибли четыре горняка

В Китае произошел взрыве на одной из угольных шахт. По меньшей мере четыре горняка погибли и 57 оказались под завалами. Инцидент произошел вечером в четверг, 3 ноября, в городе Саньмэнься провинции Хэнань. В момент взрыва в шахте работали 75 человек, 14 удалось самостоятельно выбраться на поверхность. В настоящее время проводится спасательная операция, выясняются причины взрыва, передает РИА Новости.