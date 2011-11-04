Футбольный клуб «Зенит» может обязать Алексея Ионова выплатить неустойку.

Футбольный клуб может обязать Алексея Ионова выплатить неустойку в размере 3 млн. евро, если решение расстаться с игроком будет принято. В контракте с 22-летним полузащитником «Зенита» есть пункт о возможности расторжения трудовых отношений по инициативе клуба в случае систематического нарушения режима,- сообщил телеканал «100ТВ»

Поводом для принятия подобных мер может стать ночное путешествие игрока в пьяном виде за рулём и неподчинение сотрудникам полиции. Кроме того, футболист изначально совершил ошибку, позволив управлять машиной своей девушке, которая также находилась в нетрезвом состоянии. После владелец пытался самостоятельно покинуть место происшествия.

Спортсмена уже оштрафовали на 2 тысячи рублей за неповиновение сотрудникам и на следующей неделе должно стояться ещё одно судебное разбирательство.

Подобные ЧП с игроками "Зенита" неоднократно случались и ранее, а поэтому руководство клуба готово к столь жестким мерам.