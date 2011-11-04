В США школьный автобус столкнулся с грузовиком, пострадали 16 детей и 3 взрослых

В США школьный автобус столкнулся с грузовиком. Авария произошла в штате Кентукки. В результате столкновения автобус перевернулся. Пострадали по меньшей мере 16 детей и трое взрослых.



Об этом сообщает сайт телеканала WDRB. Авария произошла в четверг вечером. Предварительная причина инцидента - плохие погодные условия. Большинство пострадавших получили незначительные ушибы, госпитализация понадобилась двум школьникам и одному взрослому.