В Новороссийске произошел пожар в четырехэтажном жилом доме. Жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел в пятницу. По данным МЧС, пожар произошел в квартире на четвертом этаже, где никто не жил.



Затем огонь перекинулся на кровлю. Поарные эвакуировали из горящего здания около 40 человек. Сообщение о возгорании поступило в 6.07 мск, в 6.28 мск пожар был локализован, в 7.08 мск пожарные ликвидировали открытое горение, передает РИА Новости.