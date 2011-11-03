Иорданец утонул, спасаясь с горящего у берегов Египта парома

Один человек погиб во время чрезвышайного происшествия в Красном море у берегов Египта в четверг. Гражданин Иордании утонул, пытаясь спастись с горящего парома "Била" под флагом Иордании.

"Мужчина утонул, выпрыгнув с горящего парома, его тело было обнаружено спасателями. Проверка документов показала, что он был гражданином Иордании", - заявил в четверг журналистам представитель управления гражданской обороны Иордании Фарида Шареха, сообщает агентство France-Prasse.

Ранее сообщалось, что пострадавших среди пассажиров нет.

Однако, по словам Шареха, 14 человек были госпитализированы с переломами и признаками асфиксии.

Паром "Била" под флагом Иордании, на борту которого находилось 1,230 тысячи пассажиров, следовал из иорданского порта Акаба в египетскую Нувейбу.

Возгорание произошло в 8.45 по местному времени (10.45 мск) в гаражном отсеке судна, когда паром вышел из Акабы и находился примерно в 30 километрах от Нувейбы. Экипаж подал сигнал бедствия и сообщил, что гаражный отсек уже выгорел практически полностью, сообщает РИА Новости.

В спасательной операции участвовали египетские ВВС и ВМС, а также находившиеся поблизости суда.

Горевший паром принадлежал крупной транспортной компании "Аль-Джиср аль-Араби", которая занимается перевозкой пассажиров и грузов в Красном море. В загоревшемся гараже парома находились три автобуса, пять грузовиков, десятки легковых автомашин, а также другие грузы.

Причина пожара пока не называется.

Россиян на борту парома не было, заявил МИД РФ.