В Москве машина насмерть сбила женщину и ребенка

На юго-западе Москвы легковой автомобиль сбил женщину и ребенка. Инцидент произошел в четверг вечером у дома 39 на Бартеневской улице. От полученных травм женщина и ребенок скончались на месте происшествия.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства аварии. Водитель с места аварии не скрылся.