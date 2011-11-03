В Москве машина насмерть сбила женщину и ребенка
3 ноября 2011, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-западе Москвы легковой автомобиль сбил женщину и ребенка. Инцидент произошел в четверг вечером у дома 39 на Бартеневской улице. От полученных травм женщина и ребенок скончались на месте происшествия.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают обстоятельства аварии. Водитель с места аварии не скрылся.