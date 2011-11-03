Одной из участниц крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на четверг, в результате которой заживо сгорели три человека, стала дочь скандально известного адвоката Дмитрия Якубовского.

"Джип, в который врезалась "Волга", сопровождал "Мерседес" с Дарьей Якубовской - дочерью адвоката Дмитрия Якубовского. В этом джипе сидела её охрана. Сама девушка не пострадала", - рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает kp.ru.

Вскоре после ДТП в полицию поступил звонок от хозяина машины, который заявил, что его авто угнали. Еще через небольшой промежуток времени заявитель сам пришёл в полицию, откуда его доставили в больницу: медики констатировали у него ожоги и алкогольное опьянение. В госпитале, по имеющимся сведениям, его охраняет полиция из опасений мести со стороны земляков погибших - азербайджанцев.

Его виновность в аварии сейчас устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, имя дочери Дмитрия Якубовского, Дарьи, многократно всплывало в прессе в связи с расследованием дела о подпольных казино в Подмосковье, крышевавшихся прокурором. Сам Дмитрий Олегович Якубовский — российский адвокат, политический деятель - получил широкую известность благодаря публичным обвинениям в адрес вице-президента России 90-х годов Александра Руцкого в коррупции.

В 1994 году был признан виновным в краже раритетных манускриптов из Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (тогда это называли "делом Якубовского") и осужден на 5 лет с конфискацией имущества.

Журналисты нарекли Якубовского "генералом Димой": после того как Якубовский получил звание полковника, появились слухи о готовящемся присвоении ему генеральского чина, которое так и не случилось. С 1999 по 2000 год вёл программу "Арест и воля" на REN-TV.