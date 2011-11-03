Автомобиль, из-за которого в ДТП в Москве сгорели 3 человека был угнан (ВИДЕО)

Автомобиль "Волга"- участник страшного ночного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в которым сгорели заживо три человека, не сумев выбраться из искореженной машины, оказался угнанным.

Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ГУВД ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в четверг в 00:10 на 8-м километре Кутузовского проспекта в районе Парка Победы.

Неизвестный водитель, управляя автомашиной ГАЗ-31105, следовал в направлении центра и выехал на полосу встречного движения транспорта, где совершил столкновение с внедорожником Mercedes.

После столкновения "Волгу" развернуло и откинуло на следовавший в направлении области автомобиль "ВАЗ-2114". "Произошло возгорание автомашин "Волга" и "Лада". В результате ДТП водитель и двое пассажиров "Лады" скончались на месте. Их личности устанавливаются", - отметили в пресс-службе, сообщает Интерфакс

Кто спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте, полицейским еще предстоит установить.

По одной из версий, водитель Mercedes вылетел на встречную полосу и протаранил две отечественные легковушки.

Некоторые очевидцы уверяют, что правила нарушил водитель, сидевший за рулем "Волги". Побеседовать с ним инспекторам удалось не сразу — он сбежал.

Спустя несколько часов владелец "Волги" все же объявился. Он сам пришел в отделение полиции, но только для того, чтобы написать заявление об угоне машины. Следователи выясняют, насколько правдивы слова автолюбителя.