Водитель, который снёс ж/д мост на Свердловской трассе, заплатит 1,5 тыс (ВИДЕО)

Водитель, который снёс железнодорожный мост на автотрассе Екатеринбург-Пермь, заплатит 1500 рублей штрафа. Его привлекут к административной ответственности по статье "повреждение дорог ".

К вечеру четверга движение по автотрассе восстановить не удалось. Несмотря на то, что организован объезд, возникла огромная пробка, в которой застряли дальнобойщики.

Причиной ЧП стала авария: в ночь на четверг в 23.50 грузовик "Фритлайнер" с полуприцепом Тонар-95231, направлявшийся из Перми в Ревду и груженый щебнем ( по оценке ГИБДД, вес составил около 50 тонн ), протаранил центральную опору проходящего над трассой железнодорожного путепровода.

В результате два его пролета обрушились на дорогу.

Водитель вылетелчерез лобовое стекло на дорогу, получил травмы, но остался жив.

По версии ГИБДД, водитель уснул за рулем, однако он утверждает, что его ослепил свет фар встречных машин. Из-за аварии никто, кроме самого водителя, не пострадал. Что касается моста, то он, вероятнее всего, будет демонтирован.

Место происшествия оцеплено, работают спасатели. Для автотранспорта организован объезд.