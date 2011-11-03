Митрополит Киевский Владимир впал в кому

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Владимир впал в кому. Владыка был госпитализирован в воскресенье. 16 сентября он перенес операцию в связи с переломом шейки бедра.



Об этом сообщают в четверг киевские СМИ, передает ИТАР-ТАСС. Официальные структуры УПЦ эту информацию не комментируют. «Церковь просит молиться за Владимира, который в тяжелом состоянии», - заявил руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов, находящийся вне Киева.