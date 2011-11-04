В Чебоксарах незнакомая тётка отравила двух детсадовцев, дети в реанимации
4 ноября 2011, 00:05 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Чувашии шестилетние малыши в четверг доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как в детском саду какая-то неизвестная женщина средних лет угостила их пирожками.
Во время прогулки в детсаду к мальчикам 2005 и 2006 года рождения подошла неизвестная женщина, которая угостила малышей пирожками. Дети, съев угощение, через какое-то время почувствовали себя плохо.
В результате воспитательница вызвала скорую помощь, и мальчики были госпитализированы.
"На данный момент ведутся поиски женщины 40-45 лет, которая угостила малышей сладостями. Она была одета в красную куртку и серые джинсы", – сообщили Интерфаксу в МВД по Чувашии.