В Чебоксарах незнакомая тётка отравила двух детсадовцев, дети в реанимации

В столице Чувашии шестилетние малыши в четверг доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как в детском саду какая-то неизвестная женщина средних лет угостила их пирожками.

Во время прогулки в детсаду к мальчикам 2005 и 2006 года рождения подошла неизвестная женщина, которая угостила малышей пирожками. Дети, съев угощение, через какое-то время почувствовали себя плохо.

В результате воспитательница вызвала скорую помощь, и мальчики были госпитализированы.

"На данный момент ведутся поиски женщины 40-45 лет, которая угостила малышей сладостями. Она была одета в красную куртку и серые джинсы", – сообщили Интерфаксу в МВД по Чувашии.