Посольство РФ в АРЕ: россиян среди пассажиров горевшего в Египте парома, не было

По информации посольства РФ в Арабской республике Египет, россиян среди пассажиров горевшего в среду в Красном море парома, не было, сообщает министерство иностранных дел России.

Все пассажиры египетского парома спасены и доставлены на берег. Пострадавших нет, сообщили в администрации портов Красного моря, передаёт радио "Маяк".

По последним данным, на борту парома, курсирующего по Красному морю между иорданским портом Акаба и египетским Нувейба, находились более тысячи человек - в основном, граждане Египта, работающие за рубежом.