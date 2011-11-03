В Турции во время тренировочного полета разбился истребитель

В Турции во время тренировочного полета в Турции разбился истребитель Военно-воздушных сил страны. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Инцидент произошел в центральной части Турции.



По данным агентства Associated Press, катастрофа произошла недалеко от города Конья, рядом с которым располагается база ВВС. Другие подробности инцидента не сообщаются. В настоящее время проводится расследование.