В Турции во время тренировочного полета разбился истребитель
3 ноября 2011, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Турции во время тренировочного полета в Турции разбился истребитель Военно-воздушных сил страны. В результате авиакатастрофы погибли оба пилота. Инцидент произошел в центральной части Турции.
По данным агентства Associated Press, катастрофа произошла недалеко от города Конья, рядом с которым располагается база ВВС. Другие подробности инцидента не сообщаются. В настоящее время проводится расследование.