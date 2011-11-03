В Индии медсестры перепутали склянки и промыли роженицу кислотой

Медсестры в индийском штате Западная Бенгалия по ошибке промыли женщину сразу после родов не антисептиком, а соляной кислотой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindustan Times.



Вопиющий случай произошел в больнице округа Муршидабад в 200 километрах севернее административного центра штата города Колката (бывшая Калькутта). Когда персонал больницы начал промывать только что родившую ребенка 32-летнюю Сиху Биби, женщина почувствовала страшную боль.



"Я стала кричать, а потом потеряла сознание", - рассказала позже пострадавшая, которой теперь предстоит долгое лечение.



Выяснилось, что медсестры перепутали банки и начали промывать женщину соляной кислотой, которую в больнице используют для чистки унитазов и ванн.



Женщина пришла в себя только спустя четыре часа. Промытые соляной кислотой низ живота и другие органы получили серьезные ожоги и почернели, пишет газета.



Глава департамента здравоохранения Муршидабада доктор Шаджа-хан Сирадж заявил СМИ, что власти проведут расследование, и все виновные будут строго наказаны.



