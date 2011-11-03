В Петербурге грузовик наехал на женщину с коляской, ребенок погиб

Ребенок погиб в ДТП, которое произошло в среду вечером в Московском районе Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.



Около 19.40 мск на нерегулируемом перекрестке Дунайского проспекта и Пулковского шоссе водитель автомобиля "Скания" с прицепом совершил наезд на переходившую дорогу женщину с коляской. В результате двухлетний ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия, его мать была госпитализирована в состоянии средней тяжести. Причины аварии устанавливаются.