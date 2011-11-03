В Рязанской области совершено нападение на патруль ГИБДД, ранены полицейские

В правоохранительных органах сообщили, что в Пронском районе Рязанской области было совершено нападение на патруль ГИБДД, в результате чего сотрудники полиции получили ранения.



Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что нападение на патруль ГИБДД произошло примерно в 23 часа 2 ноября, неизвестный мужчина подошел к патрульной машине, стоявшей на 240-м километре трассы Москва-Астрахань, выстрелил по автомобилю из дробовика и скрылся. В результате нападения 29-летний лейтенант и 33-летний старший лейтенант полиции получили ранения.



О состояния пострадавших полицейских не сообщается, однако известно, что один из них ранен в плечо, а другой - в щеку, передает Интерфакс.