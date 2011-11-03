По трассе Екатеринбург-Пермь перекрыто движение - рухнул железнодорожный мост

На автомобильную трассу в Свердловской области рухнул железнодорожный мост, в связи с чем по трассе Екатеринбург-Пермь в четверг временно перекрыто движение автотранспорта.



В опору железнодорожного моста врезался самосвал, груженый щебнем. Во время столкновения водитель самосвала вылетел через лобовое стекло и чудом остался жив.



Во время аварии на мосту поездов не было, их движение не нарушено, так как мост не используется уже более 10 лет. В настоящее время на место ЧП доставлен 80-тонный кран, который будет разбирать завалы. Объезд автотранспорта организован через город Первоуральск.



Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС Росии по Свердловской области Валерий Устинов сообщил: "На 47 километре трассы Екатеринбург-Пермь в сторону Екатеринбурга двигался грузовик со щебнем. Как говорит водитель, его ослепили, и он въехал в центральную опору моста. В результате этого ДТП рухнули два пролета моста, водитель через лобовое стекло вылетел на дорогу. Он получил небольшие травмы и находится в удовлетворительном состоянии. На данный момент перекрыто движение на трассе Екатеринбург-Пермь, сотрудниками ГИБДД организовано движение транспорта через город Первоуральск", - цитируют Устинова Вести.ру.