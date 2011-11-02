В Томилино площадь пожара достигла 15 тыс квадратных метров - МЧС

Начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС Дарья Коровина сообщила, что в подмосковном Томилино Люберецкого района площадь пожара на бывшей птицефабрике достигла 15 тыс кв метров.



Дарья Коровина рассказала, что "общая площадь здания составляет 20 тыс кв метров, огнем охвачена площадь в 15 тыс кв метров". По ее словам, произошло обрушение кровли на площади 5 тыс кв метров, в горящем помещении находятся автомобильные масла и запчасти.



Однако, пожар не представляет угрозы для местных жителей, "горящий склад расположен на значительном расстоянии от жилого сектора, эвакуация не проводилась", - цитирует Коровину ИТАР-ТАСС.



Напомним, пожар на складе на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Томилино возник сегодня вечером. По данным пресс-службы, пострадавших в пожаре нет.