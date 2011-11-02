Руководство футбольного клуба «Зенит» распространило заявление о том, что задержанный ночью за рулем в пьяном виде полузащитник Алексей Ионов будет наказан : в ближайшее время ему предстоит находиться в карантине на базе ФК «Зенит». За управление машиной в пьяном виде он уже подвергся штрафу в 2 тысячи рублей. Не исключено, что может возникнуть и уголовное дело.

Инцидент, как уже сообщали многие СМИ, произошел сегодня ночью в самом центре Петербурга на Итальянской улице. По словам представителей ГУВД Петербурга, наряд полиции обратил внимание на водителя дорогого джипа Infiniti, который вел себя явно неадекватно,- пишет Life News. Патрульные предложили водителю иномарки остановиться, однако он проследовал дальше и лишь увеличил скорость. Полицейские бросились в погоню за нарушителем. Когда его машина сбавила ход и остановилась возле тротуара. "Подоспевшие сотрудники ГИБДД стали свидетелями того, как за руль спешно пыталась пересесть молодая женщина, находившаяся до этого на пассажирском месте. Оказалось, что Алексей Ионов, и его жена находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Старший инспектор по пропаганде госавтоинспекции по Центральному району Наталья Емельянцева уточнила агентству РосБалт, что Ионов был доставлен в 78-й отдел полиции Центрального района. В его отношении составлены два протокола об административных правонарушениях: за вождение в нетрезвом виде и за передачу управления транспортного средства лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, как пишет РИА "Новости", собираются материалы, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ионова по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), максимальное наказание по которой — до одного года исправительных работ. "В момент задержания Ионов в нелицеприятной форме выражался в отношении сотрудников полиции", — уточнила Емельянцева.

Мировому судье теперь предстоит решит вопрос о временном лишении водительских прав зенитовца. Кроме того собираются материалы, которые могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ионова по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), максимальное наказание по которой — до одного года исправительных работ. "В момент задержания Ионов в нелицеприятной форме выражался в отношении сотрудников полиции", — уточнила Н. Емельянцева.

За оскорбление сотрудников правоохранительных органов Ионова могут "наградить" и подпиской о невыезде. Это означает, что спортсмен не сможет играть – ведь ему запретят выезжать за пределы Петербурга.