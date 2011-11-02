Франсуа Фийон призвал усердно расследовать дело о поджоге редакции Charlie Hebdo
2 ноября 2011, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Франции Франсуа Фийон в среду призвал тщательно расследовать дело о поджоге в Париже здания редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Он назвал этот случай возмутительным.
"Свобода высказываний - неотъемлемая часть нашей демократии, и любое покушение на свободу печати должно осуждаться самым решительным образом", - говорится в заявлении французского премьера.
Сегодня должен был выйти специальный выпуск Charlie Hebdo ("День Чарли"), посвященный выборам в Тунисе, на которых победу одержала исламистская партия. На передовице газеты, в шутку переименованной в Charia Hebdo ("День Шариата"), была размещена карикатура на пророка Мухаммеда. Он был также объявлен главным редактором номера.
Ночью на редакцию сатирического еженедельника напали неизвестные. Они забросали ее "коктейлями Молотова". В итоге пожар уничтожил две трети редакционных помещений.