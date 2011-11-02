В отеле острова Пхукет в Таиланде умер турист из Новосибирска

В одном из отелей курортного острова Пхукет ещё в минувшую пятницу было обнаружено тело 36-летнего российского туриста из Новосибирска Владимира Агальцева. О трагедии стало известно только на этой неделе.

В сообщении в социальной сети, оставленном менеджером Новосибирского туристического агенства, клиентом которого был скончавшийся турист, говорится, что житель Новосибирска Агальцев "рухнул около 10:05 утра в фойе отеля в Патонге".

Персонал вначале решил, что он сильно пьян, сообщает phuketwan.com.

Пока нет официальных данных о причине смерти Владимира Агальцева. Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела — это должна обеспечить страховая компания.