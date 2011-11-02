Военный вертолёт Ми-26 аварийно сел в гражданском аэропорту Ростова-на-Дону
2 ноября 2011, 14:44 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В аэропорту города Ростов-на-Дону днем в среду соверил вынужденную посадку транспортный вертолет Ми-26, принадлежащий ВВС России, сообщили в правоохранительных органах региона.
"Вертолет вылетел с военного аэродрома в Ростове-на-Дону и должен был следовать в Моздок. Однако в связи с тем, что приборы показали отказ основной гидросистемы, экипаж принял решение произвести посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. В 11:16 мск вертолет совершил вынужденную посадку", - рассказал собеседник агентства Интерфакс-Юг.
Жертв и пострадавших во время посадки нет.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.