Военный вертолёт Ми-26 аварийно сел в гражданском аэропорту Ростова-на-Дону

В аэропорту города Ростов-на-Дону днем в среду соверил вынужденную посадку транспортный вертолет Ми-26, принадлежащий ВВС России, сообщили в правоохранительных органах региона.

"Вертолет вылетел с военного аэродрома в Ростове-на-Дону и должен был следовать в Моздок. Однако в связи с тем, что приборы показали отказ основной гидросистемы, экипаж принял решение произвести посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. В 11:16 мск вертолет совершил вынужденную посадку", - рассказал собеседник агентства Интерфакс-Юг.

Жертв и пострадавших во время посадки нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.