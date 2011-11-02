ДТП в небе над Гималаями: парапланерист из Москвы столкнулся с орлом (ВИДЕО)

В небе над Гималаями российский парапланерист из Москвы на высоте 2400 над уровнем моря столкнулся со стаей индийских ястребиных орлов. Птица запуталась в стропах и Артём Колодкин чуть не погиб.

Видеокамера, установленная на параплане зафиксировала это необычное воздушное ДТП в Индии.

Пока экстремал пытался раскрыть свернувшийся в воздухе парашют, кадр попали три птицы. Хотя не исключено, что их было больше. Одна запуталась в стропах.

Спланировав на запасном парашюте, спортсмен приземлился на дерево.

Жив оказался и орёл. После того, как Артём его выпутал из строп, птица улетела.