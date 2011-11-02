В центре Москвы атомобиль БМВ с "престижными" номерами и спецсигналом попал сегодня в ДТП напротив дома № 14 на Тверской улице.

По словам очевидцев, около полудня автомобиль БМВ 7-й серии с номерами А…МР 97 столкнулся с "Ауди А6" напротив дома № 14 на Тверской улице. В результате аварии никто не пострадал.

Сразу после аварии водитель БМВ с "крутыми" номерами снял с машины "мигалку" и номерные знаки, передает Интерфакс.

По предварительным данным, "Ауди" двигалась по Тверской улице в сторону Охотного ряда. Водитель БМВ, оснащенной спецсигналами, попытался выехать на встречную полосу, в результате чего автомобили столкнулись.