В университете им.Сеченова опровергли информацию о студентках-самоубийцах

Представители Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова опровергли ссообщения о двух девушках, студентках этого вузы, пытавшихся покончить с собой.

Начальник Отдела по связям с общественностью и информационной политике университета Борис Давыдов заверил, что ни одна из девушек, спрыгнувших с 14-го этажа сегодня утром, не являлась студенткой этого вуза, передает Интерфакс.

По его словам, в университете действительно обучаются девушки с такими именами, но это всего лишь совпадение. Давыдов подчеркнул, что обе студентки в настоящее время находятся на занятиях.

"АН" сообщали, что Майя Соловьева и Маргарита Уткина, обе 1993 года рождения, около двух часов ночи сбросились балкона дома № 19 по Озерной улице с 11 этажа. Одна из студенток разбилась насмерть. Маргарита была госпитализирована и находится в реанимации 31-й городской клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Напомним, похожий случай произошел в минувшее воскресенье в Петербурге. Там две 15-летние одноклассницы разбились, выпрыгнув из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома. Девушки оставили предсмертные записки, но о предполагаемых мотивах пока официально не сообщается.