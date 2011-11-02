ЧС: на Ровенской АЭС сработала система защиты, остановлен турбогенератор

На Ровенской АЭС минувшей ночью сработала система защиты, отключен и остановлен турбогенератор второго энергоблока, сообщила в среду пресс-служба МинЧС Украины.

По её данным, "понижена мощность энергоблока без прекращения подачи электроэнергии в единую энергосистему страны. Радиационная и противопожарная ситуация на станции в пределах нормы".

На Ровенской АЭС запланировано проведение через неделю "противоаварийной тренировки" с целью совершенствования работ по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на станции, сообщает energyland.info.

В 2009 году на Ровенской АЭС уже происходило ЧП. 14 мая на первом энергоблоке, который находился на планово-предупредительном ремонте, произошёл пожар.