ЧС: на Ровенской АЭС сработала система защиты, остановлен турбогенератор
2 ноября 2011, 11:09 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
На Ровенской АЭС минувшей ночью сработала система защиты, отключен и остановлен турбогенератор второго энергоблока, сообщила в среду пресс-служба МинЧС Украины.
По её данным, "понижена мощность энергоблока без прекращения подачи электроэнергии в единую энергосистему страны. Радиационная и противопожарная ситуация на станции в пределах нормы".
На Ровенской АЭС запланировано проведение через неделю "противоаварийной тренировки" с целью совершенствования работ по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на станции, сообщает energyland.info.
В 2009 году на Ровенской АЭС уже происходило ЧП. 14 мая на первом энергоблоке, который находился на планово-предупредительном ремонте, произошёл пожар.