В Москве две студентки медицинского вуза покончили с собой
2 ноября 2011, 10:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве две девушки - студентки медицинского вуза около двух часов ночи сбросились балкона дома № 19 по Озерной улице с 11 этажа. Одна из студенток разбилась насмерть, вторая госпитализирована.
Известны имена девушек - Майя Соловьева и Маргарита Уткина, обе они 1993 года рождения. Маргарита была госпитализирована и находится в реанимации 31-й городской клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Предположительно, у этой девушки и раньше были попытки суицида, передает источник в правоохранительных органах РИА Новости.
Девушки не жили в этом доме. По предварительной версии, студентки гуляли рядом, поднялись на 11-й этаж и оттуда прыгнули. Предсмертных записок они не оставили.
На лестничной клетке найдены бутылки из-под пива, которые, возможно, девушки выпили перед тем, как выпрыгнуть с балкона.
Предположительно, речь идет о самоубийстве.