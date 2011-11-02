Родные погибших пилотов упавшего Як-42 проведут независимое расследование (ВИДЕО
2 ноября 2011, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
В среду МАКом будут обнародованы официальные итоги расследования авиакатастрофы Як-42, произошедшей 7 сентября в Ярославле. Анонимный сотрудник ведомства уже сообщал прессе ранее, что виновником трагедии будет признан экипаж.
Командир экипажа Андрей Соломенцев якобы давил при взлете на педаль тормоза.
Родственники и друзья погибших летчиков уже сомневаются в том, что официальное расследование было объективным, сообщает в среду izvestia.ru.
"Я сама 25 лет летаю, восемь из них — вместе с Игорем. И Андрей, и мой Игореша были очень опытными летчиками, чтобы допустить такие ошибки," — убеждена Людмила, вдова погибшего второго пилота Игоря Жевелова.
С ней согласны и друзья Андрея Соломенцева, знавшие его десятки лет.
После недавнего решения Конституционного суда, который рассмотрел жалобу родственников погибших в скандальном деле о ДТП на Ленинском проспекте, все категории дел, прекращённых в связи с гибелью подозреваемых или виновных, могут быть возобновлены.
Это даёт возможность родным и близким экипажа Як-42 на законных основаниях потребовать продолжить расследование, в том числе и с привлечением независимых специалистов.
"Свалить все на погибший экипаж — это тенденция современного расследования", — говорит адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших по трем авиакатастрофам.
"Иркутск, Донецк, Пермь — все спихнули на экипаж, а круг виновных гораздо больше и шире. У нас есть факты, что те, кто остались на земле и никуда не летают, должны нести определенную ответственность и на них лежит определенная степень вины за случившиеся катастрофы," - заявил Трунов.
Экспертизы МАКа - предвзятые, некачественные и заказные, считает адвокат. Он уверен, что хотя бы однажды необходимо провести независимое расследование, чтобы "поставить МАК на место".
Эксперты НИИ авиационно-космической медицины не признают "диагноз" МАК "человеческий фактор" в качестве причины катастроф.
"Данного термина нет ни в одном нормативном документе, — говорит сотрудник НИИ. — Пресловутый ЧФ лишь маскирует недостатки среды и техники, влияющих на правильность действий летчика".
В МАКе заявили, что до официальной публикации итогов расследования "никаких версий по Як-42 комментировать не будут".