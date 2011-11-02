Признаки неконтролируемой ядерной реакции отмечены в реакторе «Фукусимы-1»

В Японии сегодня в одном из пострадавших реакторов аварийной АЭС «Фукусима-1» отмечены признаки неконтролируемой реакции ядерного деления.

Оператор атомной электростанции — энергетическая компания «Токио электрик пауэр» сообщил, что для подавления реакции деления в реактор начали закачивать воду с борной кислотой. Повышения температуры или давления в установке АЭС не зафиксировано.

Напомним, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после мощного землетрясения и 10-метрового разрушительного цунами.

Эксперты оценили ущерб от аварии на АЭС "Фукусима-1" в 5,691 трлн иен (около 74 млрд долларов). В основу расчетов эксперты положили данные об авариях на Чернобыльской АЭС и американской "Тримайл-Айленд".



Комиссия по атомной энергии Японии разработала сравнительную таблицу для учета масштабов загрязнения.