В Нальчике в кафе сельхозакадемии отравились 17 человек, 4 в реанимации

На Северном Кавказе, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике число студентов и сотрудников сельхозакадемии в Нальчике, отравившихся в вузовском кафе, возросло до 17.

Четверо из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии.

"С 29 октября в Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в Нальчике поступило 17 человек с клиникой ботулизма различной степени тяжести. Все больные являются студентами либо сотрудниками Кабардино-Балкарской государственной сельхозакадемии", - говорится в сообщении.

Все отравившиеся ели салаты и гамбургеры, в состав которых входили консервированные огурцы домашнего приготовления, в кафе, находящемся на территории академии, сообщает РИА Новости.

Как сообщила министр здравоохранения КБР Фатимат Амшокова, в реанимационном отделении в тяжелом состоянии находятся четыре человека, проводится необходимая терапия. "Основной контингент больных имеет среднюю и легкую степень тяжести", - уточняет пресс-служба.

Прокуратура КБР организовала проверку по факту массового отравления, ход которой взят под личный контроль прокурора республики.