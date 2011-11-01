Аварийную посадку совершил Boeing 737 в Екатеринбурге

В аэропорту "Кольцово" аварийную посадку совершил самолет Boeing 737, следовавший из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.



По сообщению пресс-службы ГУ МЧС, самолет вылетел из аэропорта Екатеринбурга в 19:50 по местному времени. Однако при взлете произошла разгерметизация корпуса лайнера. Было принято решение о сжигании топлива и аварийной посадке.



В 22.22 по местному времени аварийная посадка была успешно совершена. На борту самолета находились 185 человек, из низ - 32 ребенка, и 4 члена экипажа, которые сейчас уже находятся в здании аэропорта "Кольцово". С пассажирами рейса работают психологи МЧС.



В настоящее время авиакомпания "Оренбургские авиалинии" решает вопрос о дальнейшей транспортировке пассажиров рейса Екатеринбург - Шарм-эль-Шейх.



Для выяснения причин происшествия создана спецкомиссия, передает РИА Новости.