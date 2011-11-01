На западе Москвы горел 17-этажный жилой дом, двое пострадавших, один погиб

На западе Москвыво во вторник вечером загорелся жилой дом. Есть погибший и пострадавшие. При пожаре пострадали также два человека. Пожарные спасли всего 12 человек, в том числе одного ребенка.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу улица Главмосстроя, дом 6а. По прибытии первых пожарно-спасательных расчетов в 19.41 открытое пламя шло из квартиры на втором этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара 30 квадратных метров. В 20.28 пожар локализован, в 21.05 - ликвидирован. Пожарно-спасательными подразделениями были приняты оперативные действия по спасению людей с верхних этажей из-за сильного задымления, сложившегося в результате пожара. Из подъезда жилого дома спасено шесть человек, включая одного ребенка, два человека пострадали – они надышались продуктами горения, обнаружено тело одного погибшего, его личность сейчас устанавливается," - сообщил начальник пресс-службы столичного управления МЧС Евгений Бобылев в эфире радио "Маяк".

Ранее Бобылёв сообщал, что погибли два человека.

"По уточненным данным, при пожаре погиб один человек. Пожарные приняли за второго погибшего сильно обгоревший манекен, который находился в квартире", - сказал Бобылёв, отметив, что это первый подобный случай в его практике.

В тушении пожара принимали участие шесть пожарно-спасательных подразделений. Причины и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливаться дознавателями главного управления.