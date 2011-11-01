Часы Сбербанка не послушались Указа Президента





Одни из главных петербургских часов, расположенные на Думской башне, не послушались указа президента России Дмитрия Медведева и перевелись в минувшие выходные автоматически.

Взгляните на снимок сделанный корреспондентом интернет-газеты «Фонтанка ру» : часы на Думской башни показывают свое, Сбербанковское время. С тех пор, как в Думской башне расположился музей Сбербанка, часы и смотровая площадка на башне попали в зону ответственности Сбербанка России, который и отвечает теперь за правильный ход часов. Как сообщило это издание, у банка заключен договор с часовщиками Эрмитажа, которые должны будут выехать на место и наладить правильный ход часов.

Уже было давно замечено, что часы эти требуют ремонта. Внимательнеые петербуржцы еще весной замечали, что «На циферблате, который обращен на Невский проспект, стрелки показывают время, близкое к московскому, а вот ходики, выходящие на Думскую улицу, уже спешат на 15 минут» . Теперь вот горожане недоумевают, почему эти часы не послушались Указа Президента.