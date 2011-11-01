При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Москве Евгений Бобылев сообщил во вторник, что в результате пожара в жилом доме на западе Москвы погибли два человека.



По его словам, сообщение о пожаре в жилом доме на улице Главмосстроя, дом 6А поступило в 19:35. Первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия уже через шесть минут и приступили к тушению. В результате пожара пострадали три человека - двое взрослых и ребенок. Один из них позднее скончался в машине "скорой помощи" от отравления продуктами горения, тело еще одного погибшего было обнаружено в сгоревшей квартире. Из горящего дома были спасены 12 человек.



Евгений Бобылев также сообщил, что тушение пожара в жилом доме продолжается, в 20:28 пожар был локализован, в пожаре участвуют пять пожарно-спасательных подразделений, передает Интерфакс.