Боинг-767 совершил посадку без шасси в аэропорту Варшавы (ВИДЕО)

Самолет Boeing 767, который выполнял рейс из США в Польшу, совершил аварийную посадку в Варшавском международном аэропорту имени Фредерика Шопена, приземлился, не выпустив шасси.



Об этом сообщает Warsaw Business Journal, на борту самолета находились 230 пассажиров, которые в этот момент уже эвакуированы. Пострадавших среди пассажиров нет.



По данным издания, во время приземления лайнера авиакомпании LOT Polish Airlines из-под корпуса самолета вырывались искры. После посадки самолета к работе приступили пожарные расчеты и спасатели, возгорания лайнера не произошло.



Аэропорт Варшавы на некоторое время был закрыт, взлетно-посадочная полоса была специально подготовлена к аварийной посадке самолета.