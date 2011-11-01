"Чернобыльцы" прорвали оцепление у Рады, пообещав депутатам "ягодки" 3 ноября

В Киеве участники ликвидации аварии на ЧАЭС во вторник на митинге возле Верховной Рады требуют отставки вице-премьера Украины Сергей Тигипко и выхода к ним руководства парламента.

Около 700 человек пикетируют Верховную Раду, выступая против отмены льгот ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

Участникам акции протеста удалось в некоторых местах прорваться через забор и живой щит из сотрудников правоохранительных органов, и они вплотную подошли к зданию Верховной Рады. С прорвавшимися митингующими завязалось несколько драк, их пытаются вернуть за ограждение представители спецподразделения "Беркут".



Протесты вызвало намерение властей урезать льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Принятый парламентом в первом чтении законопроект о гарантиях государства по исполнению судебных решений предполагает отменить социальные льготы 16 категориям граждан. Проект документ вызвал негативную реакцию в обществе. Во вторник около 1 тысячи человек на акции протеста снесли металлическое ограждение и прорвались к зданию Верховной Рады, вступили в стычки с милицией, а затем устроили митинг.

Митингующие требуют, чтобы к ним вышел спикер парламента Владимир Литвин, руководители фракции "Партии регионов", а также требуют отправить в отставку вице-премьера Сергея Тигипко, отвечающего за проведение реформ.

Пока к митингующим вышли несколько депутатов Верховной Рады Украины от оппозиции, а требование встречи со спикером остается невыполненным.

Вход в парламент по-прежнему преграждает плотная цепь милицейского спецназа.

По словам участников митинга, достигнута договоренность о том, что делегация чернобыльцев пройдет в парламент и изложит свои требования.

Однако многие участники митинга настаивают на том, чтобы не они шли в парламент, а руководители Верховной Рады и парламентских фракций сами вышли к ним.

"Это только цветочки, а ягодки впереди будут. 3 ноября здесь будут не только чернобыльцы", - пообещал один из митингующих.