МЧС: В Тамбовской области перевернулась автоцистерна с аммиачной водой

В 08 часов 15 минут на пульт «службы спасения» поступил звонок от очевидцев ДТП: на трассе близ села Красносвободное Тамбовского района, на транспортной развязке опрокинулся полуприцеп-автоцистерна тяжелого грузовика с астраханскими номерами, сообщил "Аргументам.ру" представитель пресс-службы Главного управления

МЧС России по Тамбовской области.

По данным очевидцев, из заливной горловины перевернутой автоцистерны выливалась жидкость с резким запахом аммиака. Уже через десять минут на место происшествия прибыли три пожарных автоцистерны спецчасти номер 1 тамбовского гарнизона, дежурные смены аварийно-спасательной службы и оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области.

Как оказалось, грузовик перевозил не опасный аммиак, а его 26-процентный раствор под названием «аммиачная вода» который используется для изготовления удобрений и практически безопасен. К тому же авария произошла вдали от населенного пункта, поэтому никакой угрозы здоровью жителей области не было. Бойцы пожарной охраны водой смыли разлитый раствор, а спасатели загерметезировали горловину цистерны; из 12 тонн аммиачной воды на дорогу разлилось около двухсот литров. С помощью трех подъемных кранов цистерну снова поставили на колеса и в сопровождении экипажа ГИБДД и дежурной смены спасателей грузовик перевозящий опасный груз двинулся в направлении места назначения.