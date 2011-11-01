При пожаре в Вологодской области в ночь на вторник погибли четыре человека

Сотрудники МЧС выясняют причины пожара, возникшего в многоквартирном жилом доме в городе Кириллове Вологодской области в ночь на вторник, где погибли четыре человека.

Возгорание возникло 1 ноября около 05:00 мск: загорелся 2-этажный деревянный жилой дом на 11 квартир. На момент пожара в доме находилось 26 человек.

Когда на место ЧП прибыл первый расчет, дом был полностью охвачен огнем.

Погибли женщина 78 лет, мужчина 53 года и полуторагодовалая девочка. Еще одна женщина 1987 года рождения скончалась от ожогов в больнице Кириллова, говорится в сообщении ГУ МЧС по Вологодской области.