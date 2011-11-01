ГУ МВД: За минувшие сутки в Московской области без вести пропали 13 человек

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области за 31 октября в регионе зарегистрировано 1452 преступления и сообщения о них, из которых раскрыто – 1193.

Зарегистрировано, в частности, 18 грабежей - раскрыты 3, 198 краж - раскрыты 78.

На дорогах Подмосковья в понедельник произошло 33 ДТП, в авариях погибли 10 и пострадали 33 человека. 13 граждан за минувшие сутки пропали без вести.