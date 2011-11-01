В Подмосковье выясняют обстоятельства ДТП, где автомобиль насмерть сбил женщину
1 ноября 2011, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в Красногорске автомобиль сбил женщину насмерть сегодня утром на выезде на Ильинское шоссе в город. Очевидцы сообщили, что человек сбит насмерть на выезде на Ильинское шоссе в Красногорске в 200 метрах от поста ГАИ на Новой Риге.
Другой очевидец отметил, что ДТП произошло на пешеходном переходе, передает РСН.
В настоящее время на месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД Московской области.