В Москве задержан чиновник Росреестра, обвиняемый в получении взятки

В Москве задержан чиновник Росреестра Сергей Заседателев, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере от руководства одной из московских фирм. Задержанный сотрудник Росреестра попросил купить ему кирпичей на 215 тысяч рублей.

Как установили оперативники, всего чиновник вымогал 600 тысяч.

Сотрудники ОЭБиПК Юго-Восточного округа столицы задержали государственного инспектора г. Москвы по использованию и охране земель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации Заседателева Сергея Михайловича, который требовал у руководства одной из Московских фирм взятку, за уничтожение протоколов проверки, сообщает Петровка, 38. В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ.