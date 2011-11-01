В Томской обл. несколько автомобилей проехали по сбитому пешеходу

В Томской области несколько машин проехали по сбитому неустановленным автомобилем в районе села Курлек пешеходу, в результате чего человек скончался. Инцидент произошел 31 октября в 18.20 по местному времени.

По данным ГИБДД Томской области, на 26 километре автодороги Томск-Юрга в районе села Курлек автомобилем совершен наезд на пешехода. С места аварии автомобиль скрылся. По лежащему на проезжей части мужчине проехали несколько автомобилей. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, мужчину и двух его приятелей незадолго до происшествия высадили из рейсового автобуса, следующего по маршруту "Томск-Новосибирск" за распитие в автобусе алкоголя и скандальное поведение. Кроме имени погибшего приятели о мужчине ничего не знают. Момент наезда собутыльники не увидели.



Личность погибшего мужчины устанавливается.