В Подмосковье полицейские изъяли гашиш на сумму 6 млн рублей

Сотрудниками уголовного розыска Подмосковного главка в результате реализации оперативной информации на 108 км автодороги «Россия» была остановлена автомашина Фольксваген Пассат, при осмотре которой

в багажном отделении были обнаружены и изъяты 7 свертков из полимерного материала с наркотическим средством – гашишем, общей массой 13 кг 60 г, сообщил "Аргументам.ру" представитель ГУ МВД по Московской области.

Как в дальнейшем пояснили задержанные, гашиш перевозили из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород для продажи.

Из расчета 450 рублей за грамм, стоимость криминального груза составила около 6 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в особо крупном размере.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.