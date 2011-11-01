Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Китае

На северо-западе Китая сегодня утром произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0 в Синьцзян-уйгурском автономном районе. Первый подземный толчок зафиксирован в 8:21 утра по местному времени.

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился на глубине 27 километров, а его эпицентр - в 96 километрах к востоку от города Инин (Кульджа). Китайской сейсмологической службой был зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,4. Землетрясение произошло на границе двух китайских провинций - юго-западной Сычуань и северо-западной Ганьсу в районе городов Гуанюань и Луннань, передает ИТАР-ТАСС. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.